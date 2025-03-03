На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу нашего государства поздравили:

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

Король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;

Наследный принц Саудовской Аравии, Премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;

Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;

Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;

Султан Омана Хайсам бен Тарик;

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;

Король Марокко Мухаммед VI;

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;

Президент Израиля Ицхак Герцог;

генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;

генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.

Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.