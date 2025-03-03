  • 3 Марта, 21:53
  • BAIGENEWS

Главы стран и международные организации поздравили Токаева с началом Рамазана

Телеграммы продолжают поступать.

Сегодня, 20:16
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
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Фото: akorda.kz

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу нашего государства поздравили:

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • Король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • Наследный принц Саудовской Аравии, Премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
  • Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
  • Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
  • Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
  • Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
  • Султан Омана Хайсам бен Тарик;
  • Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
  • Король Марокко Мухаммед VI;
  • Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
  • Президент Израиля Ицхак Герцог;
  • генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
  • генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.

Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.

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