Главы стран и международные организации поздравили Токаева с началом Рамазана
Телеграммы продолжают поступать.
Сегодня, 20:16
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Сегодня, 20:16Сегодня, 20:16
135Фото: akorda.kz
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главу нашего государства поздравили:
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- Король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- Наследный принц Саудовской Аравии, Премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
- Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
- Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
- Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
- Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
- Султан Омана Хайсам бен Тарик;
- Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
- Король Марокко Мухаммед VI;
- Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
- Президент Израиля Ицхак Герцог;
- генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
- генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.
Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.
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