Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
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В Алматы состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz.
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.
В частности, детально обсуждены вопросы транзита казахстанского угля по территории РФ, а также устранения проблем в части въезда казахстанских перевозчиков в Россию.
Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря политической воле глав двух государств отношения РК и РФ развиваются поступательно, на принципах взаимного уважения.
"Россия является одним из главных торгово-экономических партнёров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объём товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил 24 миллиарда долларов", - сказал он.
По словам главы правительства, Казахстан уделяет большое внимание развитию межрегионального и приграничного взаимодействия. Эффективной площадкой в этом направлении является Форум межрегионального сотрудничества.
"Уверен, что текущий год будет насыщенным в плане совместных мероприятий и взаимных контактов на различных уровнях. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям", - отметил Алихан Смаилов.
Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придаёт приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.
"Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана", — сказал председатель Правительства РФ.
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