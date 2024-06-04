Премьер-министры стран ЕАЭС обсудили вопросы регионального сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с главам правительств государств-членов ЕАЭС актуальные вопросы регионального сотрудничества на заседании Евразийского межправительственного совета в городе Несвиже (Беларусь), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Глава правительства Казахстана акцентировал внимание участников заседания на ряде приоритетных направлений работы.

Обозначена необходимость широкого применения технологий искусственного интеллекта. Обмен опытом по вопросам использования AI может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций. На сегодня в мире глобальная трансформация уже осуществляется в медицине, образовании, креативных индустриях. Казахстан имеет положительную динамику в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам прошлого года доля безналичных платежей составила 88%.

Важным направлением работы Олжас Бектенов обозначил повышение эффективности перевозок. Отмечены положительные результаты казахстанского пилотного проекта по автоматизации железнодорожного транзита через сокращение времени обработки ж/д составов, автоматическую регистрацию и выпуск транзитных деклараций для грузов, перемещаемых по маршрутам "Китай – Центральная Азия", "Китай – Европа".

Казахстан готов делиться наработанным опытом и выступать надежным логистическим хабом на евразийских транспортных коридорах. Внедрение новых возможностей повысит транспортную и экономическую связность, снизит издержки бизнеса и обеспечит рост мобильности населения стран.

В данном вопросе также подчеркнута важность модернизации пунктов пропуска.

"Одним из важных механизмов логистики является развитие физической инфраструктуры. Необходимо ускоренно решать проблемы, возникающие при пересечении внутренних границ стран-партнеров по ЕАЭС. Казахстан со своей стороны приступил к ликвидации "узких мест" путем реконструкции железных дорог по маршрутам "Орск – Кандыагаш", "Макат – Сагыз", "Шалкар – Бейнеу". Начато строительство 4-х разъездов на участке "Макат – Шубаркудык", удлиняются существующие пути на участке "Мангыстау – Бейнеу" и три разъезда на участке "Мангышлак – Узень", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Актуальным вопросом также являются государственные закупки стран ЕАЭС. Премьер-министр РК озвучил предложения по корректировке подходов к применению национального режима и установлению ценовых порогов, ниже которых национальный режим в госзакупках не будет предоставляться.