Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Астане
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Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провёл переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в Астану с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы казахстанско-российского стратегического партнёрства, а также график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях.
Особое внимание уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан. В этой связи министры подчеркнули важность встреч и переговоров на высшем уровне для укрепления стратегического партнёрства и союзничества.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Казахстана и России подписали План мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел РФ на 2025-2026 годы.
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