Главы Казахстана и Китая сделали заявление по итогам переговоров

По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с заявлениями для СМИ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпиню за то, что он принял приглашение и посетил Казахстан с государственным визитом, назвав его уважаемым другом.

"Этот визит - значительное и историческое событие в казахстанско-китайских отношениях. Вместе с тем я считаю, это яркое проявление вашего стремления поднять двусторонние отношения на новый уровень. Я полностью поддерживаю это хорошее стремление. Китай для нас - это дружелюбный сосед, многовековой, всесторонний, стратегический партнер", - сказал Токаев.

Председатель КНР Си Цзиньпин напомнил, что последний раз с президентом Касым-Жомартом Токаевым встречался 9 месяцев назад.

"Я благодарю моего старого друга, президента Токаева и всех казахстанских друзей за оказанное нам гостеприимство и радушный прием. Только что с господином президентом провели теплые, дружеские и весьма плодотворные переговоры, и достигли договоренностей по широкому кругу вопросов. Мы вместе подписали совместное заявление между КНР и РК, наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее. При нашем присутствии был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся торгово-экономической, транспортной-логистической, энергетической, с научно-техничесокй и культурно-гуманитарной сфер", - отметил Си Цзиньпин.

По завершении переговоров Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление. Затем члены делегаций двух стран обменялись рядом документов.

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Си Цзиньпина.

Напомним, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.