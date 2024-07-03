Главы Казахстана и Китая начали встречу в широком составе

В Акорде в эти минуты идёт встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина в широком составе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

После двусторонних переговоров в узком составе главы Казахстана и Китая начали встречу в расширенном составе.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил важность государственного визита Си Цзиньпина в Казахстан.

"Я рад, видеть вас с государственным визитом в нашей стране. В первую очередь я расцениваю это ярким проявлением стремления к дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства Казахстана и Китая. Казахстан уделяет особое значение укреплению дружественного соседства и многовековой дружбы между нашими странами. Отношения между двумя странами во многом способствуют социальному и экономическому развитию, улучшению благосостояния наших народов", - сказал президент Казахстана.

Отмечено, что в 2023 году товарооборот между двумя странами превысил 41 миллиард долларов США. Это рекордные показатели. На сегодняшний день реализуются 45 совместных инвестиционных проектов.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.