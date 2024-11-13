Главы Казахстана и Хорватии обсудили упрощение визового режима и проекты в энергосекторе

Глава государства провел встречу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры двух стран рассмотрели состояние двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"Основное внимание собеседники уделили реализации совместных инвестиционных проектов в энергетическом секторе. Глава нашего государства выразил поддержку хорватским компаниям, которые ведут бизнес в Казахстане. Кроме того, обсуждены перспективы упрощения визового режима", - говорится в сообщении.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу принять участие во втором Международном форуме Астана, который состоится в следующем году. Андрей Пленкович также предложил Президенту Казахстана посетить Хорватию.

Ранее сообщалось, что стратегическое соглашение об интеграции энергосистем подписали главы Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.