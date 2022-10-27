Главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета выступили с заявлением

27 октября 2022 года Президент Республики Казахстан К.К. Токаев, Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, Президент Туркменистана С.Г. Бердымухамедов (представлен заместителем кабинета министров Туркменистана) и Президент Европейского Совета Ш.Мишель приветствовали в Астане первую региональную встречу на высшем уровне.

В открытой и дружественной атмосфере взаимного уважения и доверия участники подвели итоги прошедшего периода многогранного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и ЕС и подтвердили свою приверженность продолжению строительства крепкого, разностороннего и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах.

Они подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном соблюдении международного права. Выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, особенно принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы её применения и мирного разрешения международных споров.

За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и ЕС межрегиональное сотрудничество продвинулось во многих областях и секторах и служит примером многостороннего партнёрства во имя процветания и устойчивости.

Лидеры отметили важность укрепления диалога в области верховенства закона, прав человека, гендерного равенства и работы институтов, которые являются руководящими принципами межрегионального сотрудничества в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии от 17 июня 2019 года.

Участники приветствовали институционализацию взаимоотношений между Центральной Азией и ЕС в рамках действующих платформ высокого уровня, а также подчеркнули важность активного вовлечения гражданского общества в развитии межрегионального сотрудничества.

Президент Европейского Совета приветствовал усилия лидеров стран Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности, обозначенные в Совместных заявлениях Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

В свою очередь, главы государств Центральной Азии высоко оценили вклад ЕС в активизацию экономического развития после пандемии, преодоление социально-экономических вызовов, вызванных COVID-19, и продвижение трансграничного сотрудничества в регионе. Поддержка и расширение механизмов взаимной торговли и инвестиций даёт качественный импульс социально-экономическому развитию всех сторон. Стороны подчеркнули, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса будет способствовать дальнейшему росту инвестиций в регион, развитию взаимосвязанности и торговли. В этом контексте, стороны приветствовали новую платформу Экономического форума ЕС-Центральная Азия.

Участники выразили общую озабоченность гуманитарной ситуацией в Афганистане и признали необходимость расширения взаимодействия в оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Участники подчеркнули важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности женщин, девочек и меньшинств, а также создания инклюзивного и представительного правительства. В этом контексте, значимыми являются промежуточные итоги пилотного проекта ЕС и ПРООН по обучению афганских девушек в университетах Казахстана и Узбекистана, а также в рамках специальных образовательных программ в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане. Данные инициативы направлены на создание возможностей для получения высшего образования афганских граждан и способствуют инклюзивному социально-экономическому развитию женщин в афганском обществе.

Стороны отметили положительные результаты и потенциал сотрудничества между Центральной Азией и ЕС в области управления границами и безопасности, в совместной борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, контрабандой мигрантов, незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, транснациональным наркотрафиком и угрозами кибербезопасности в соответствии с универсальными принципами.

Участники подчеркнули исключительную важность разработки регионального видения и сотрудничества в создании устойчивой взаимосвязанности между Центральной Азией и ЕС в соответствии со стратегией ЕС "Global Gateway" и национальными целями развития транспорта и транзита стран Центральной Азии.

Лидеры стран Центральной Азии приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики и цифровой взаимосвязи при соблюдении стандартов "зеленого" развития. Ожидаемые результаты исследования ЕС по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии имеют важное значение, как и тесное сотрудничество между сторонами по гармонизации транспортных маршрутов Центральной Азии и ЕС, в том числе с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). В этом контексте участники приветствовали проведение в ноябре 2022 года Министерской конференции ЕС-Центральная Азия по взаимосвязанности.

Участники выразили заинтересованность в усилении совместных действий в области "зеленого развития", охраны окружающей среды и изменения климата в соответствии с Парижскими обязательствами сторон. Принимая во внимание положительный опыт ЕС в разработке и внедрении механизмов совместного управления водными ресурсами и трансграничными реками, участники обсудили варианты укрепления межрегионального сотрудничества в реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического партнерства в Центральной Азии. Стороны отмечают важность укрепления экспертно-аналитического взаимодействия между аналитическими центрами двух регионов для выработки совместных подходов к общим вызовам.

Участники выразили глубокую признательность Казахстану за инициативу и проведение первой встречи глав государств Центральной Азии и ЕС и договорились встречаться регулярно.