Главы государств Центральной Азии и Азербайджана собрались за ужином Астане
Сегодня, 22:00
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Сегодня, 22:00Сегодня, 22:00
110Фото: t.me/bort_01
Главы государств Центральной Азии и Азербайджана, прилетевшие в Астану для участия в VI Консультативной встрече и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", собрались за ужином передаёт BaigeNews.kz.
Фото поделился Telegram-канал Борт №1.
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