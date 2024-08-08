Главы государств Центральной Азии и Азербайджана собрались за ужином Астане

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана, прилетевшие в Астану для участия в VI Консультативной встрече и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", собрались за ужином передаёт BaigeNews.kz.

Фото поделился Telegram-канал Борт №1.