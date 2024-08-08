  • 8 Августа, 22:46
  • BAIGENEWS

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана собрались за ужином Астане

Сегодня, 22:00
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t.me/bort_01 Сегодня, 22:00
Сегодня, 22:00
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Фото: t.me/bort_01

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана, прилетевшие в Астану для участия в VI Консультативной встрече и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", собрались за ужином передаёт BaigeNews.kz.

Фото поделился Telegram-канал Борт №1.

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