Главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности
Подписанные в Астане документы направлены на комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности.
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
117Фото: akorda.kz
По итогам заседания в Астане главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.
Президенты также приняли Заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов.