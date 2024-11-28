  • 28 Ноября, 17:47
  • BAIGENEWS

Главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности

Подписанные в Астане документы направлены на комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности.

Сегодня, 16:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45
117
Фото: akorda.kz

По итогам заседания в Астане главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Президенты также приняли Заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.

Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов.

Самое читаемое

Наверх