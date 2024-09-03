Главврачей 12 поликлиник наказали в Шымкенте
Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29Сегодня, 19:29
119Фото: pxhere.com
Прокуроры в Шымкенте провели проверку законности обеспечения бесплатными лекарствами в медорганизациях и выявили, что около четырёх тысяч пациентов, состоящих на диспансерном учёте в 12 городских поликлиниках, не обеспечивались гарантированными государством бесплатными препаратами, передаёт BaigeNews.kz.
По акту надзора 3 915 пациентов получили медикаменты. 12 главных врачей привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК - "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий".
Взысканы штрафы на сумму свыше двух миллионов тенге. 108 медработников привлечены к дисциплинарной ответственности.
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