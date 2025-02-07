В Жамбылской области главврача КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла" привлекли к административной ответственности за несообщение о правонарушениях в отношении несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент выявлен прокуратурой Тараза с использованием Telegram-бота Komekstopbullying. Через мессенджер поступила жалоба на буллинг в отношении двух детей. Обижали младших трое подростков.

Как выяснилось, мать пострадавших детей неоднократно обращалась в администрацию реабилитационного центра с просьбой принять меры в связи с насилием, но её обращения оставались без ответа. Прокуратура установила, что данные факты не были своевременно зафиксированы и сообщены в компетентные органы.

В ответ на нарушение законодательства, главврач реабилитационного центра привлечена к ответственности по статье 127-1 КоАП РК. На руководителя учреждения наложен административный штраф.