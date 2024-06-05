Главу управления миграционной службы области Абай подозревают в получении взятки

Антикор завершил расследование в отношении руководителя Управления миграционной службы областного департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

“Антикоррупционной службой области Абай завершено расследование в отношении руководителя Управления миграционной службы областного департамента полиции, которая обвиняется в получении взятки в значительном размере через своего подчиненного от сотрудника районного звена за его перевод в свое подразделение”, - говорится в сообщении.

Все вышеуказанные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности по факту взяточничества. Уголовное дело прокуратурой области предано суду.