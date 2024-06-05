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Главу управления миграционной службы области Абай подозревают в получении взятки

Сегодня, 17:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: baigenews.kz

Антикор завершил расследование в отношении руководителя Управления миграционной службы областного департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

“Антикоррупционной службой области Абай завершено расследование в отношении руководителя Управления миграционной службы областного департамента полиции, которая обвиняется в получении взятки в значительном размере через своего подчиненного от сотрудника районного звена за его перевод в свое подразделение”, - говорится в сообщении.

Все вышеуказанные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности по факту взяточничества. Уголовное дело прокуратурой области предано суду.

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