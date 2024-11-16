Главу центризбиркома Грузии облили чёрной краской

Грузинский оппозиционер Давид Киртадзе облил председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили чёрной краской на заседании по подведению итогов парламентских выборов 26 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Заседание ЦИК, где планируется утвердить итоговый протокол выборов, началось в 11:00 по местному времени (12:00 по Астане). Киртадзе первым взял слово и обвинил главу ЦИК в соучастии подтасовки выборов. После того, как истекли две минуты выступления, Каландаришвили не позволил ему продолжить. Киртадзе встал со своего места, и после слов "ты - чёрное пятно", облил Каландаришвили черной краской. После этого стали звучать нецензурные слова и эфир был прерван.

Видео инцидента разлетелось по соцсетям.

Заседание ЦИК проходит на фоне акции протеста. Несколько сотен человек собрались перед зданием Центризбиркома, однако ко входу проход перекрыт из-за массивного забора по всему периметру.