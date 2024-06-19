Главу райотдела образования подозревают в получении крупной взятки в Актюбинской области
Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
39Фото: baigenews.kz
Антикоррупционная служба в Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела образования Шалкарского района, передаёт BaigeNews.kz.
Чиновника подозревают в получении через директора районной общеобразовательной средней школы взятки в сумме 18,5 миллиона тенге от руководителей подведомственных организаций за общее покровительство по службе.
С санкции суда руководитель отдела образования и директор районной школы заключены под стражу.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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