Главу райотдела образования подозревают в получении крупной взятки в Актюбинской области

Антикоррупционная служба в Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела образования Шалкарского района, передаёт BaigeNews.kz.

Чиновника подозревают в получении через директора районной общеобразовательной средней школы взятки в сумме 18,5 миллиона тенге от руководителей подведомственных организаций за общее покровительство по службе.

С санкции суда руководитель отдела образования и директор районной школы заключены под стражу.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.