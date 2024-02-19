Главу районного отдела образования подозревают в хищении 680 млн тенге в Алматинской области

Руководитель отдела образования Илийского района Алматинской области подозревается в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В Антикоре сообщили, что проводят досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Илийского района Алматинской области". Главу ведомства подозревают в том, что она и несколько ее соучастников похитили 680 миллионов тенге, начисляя зарплату тем, кто не работал в средних школах Илийского района.

Кроме того, глава ведомства фиктивно трудоустроила своего водителя в школу-гимназию на должность профориентатора и незаконно перечисляла ему заработную плату в общей сумме 4.9 миллиона тенге.

"С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Следствие продолжается", - сообщили в Антикоре.

Напомним, в Туркестанской области бухгалтер районного отдела образования совершил суицид из-за того, что Департамент экономических возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.