Главу противочумной станции осудили в Шымкенте

Руководителя Шымкентской противочумной станции признали виновным во взяточничестве и хищении денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы Р., руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш. осуждены к штрафу на общую сумму 48,4 миллиона тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - сообщили в ведомстве.

Они признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении двух миллионов тенге путём оформления фиктивных командировочных расходов.

Приговор в законную силу пока не вступил.