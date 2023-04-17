Главу предприятия "Резерв" осудили за коррупцию и лишили звания в Казахстане

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Пресечена коррупционная деятельность в сфере госматрезерва. Департаментом КНБ по Костанайской области задержан руководитель РГП на ПХВ "Резерв" Б. Онайбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Резерв" - подведомственная организация Комитета государственного материального резерва МЧС РК.

"В ходе оперативной разработки установлена причастность Онайбаева к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя. Фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации, деньги передавались через посредника", - сообщили в КНБ.

Решением суда Онайбаев осуждён по части 2 статьи 366 УК РК с наказанием в виде штрафа в размере 9 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также его лишили квалификационного класса "2-ой категории" (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.