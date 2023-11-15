  • 15 Ноября, 14:18
  • BAIGENEWS

Главу полиции Талдыкоргана арестовали на 2 месяца

Сегодня, 13:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Zhetysu.gov.kz Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
111
Фото: Zhetysu.gov.kz

Начальника управления полиции Талдыкоргана, который подозревается в изнасиловании 27-летней девушки арестовали на два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Жетысуской области.

"По сообщению Специализированного следственного суда Талдыкоргана, 14 ноября 2023 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого К. сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, глава полиции Талдыкоргана взят под стражу по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Адвокат женщины, изнасилованной в Управлении полиции Талдыкоргана, выступил с заявлением.

Наверх