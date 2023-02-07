Главу отдела в комитете труда подозревают в получении взяток от людей с инвалидностью

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Антикоррупционная служба по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя Отдела медико-социальной экспертизы №4 департамента Комитета труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в неоднократном получении взяток на общую сумму 1 200 000 тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы.

Следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде "Домашний арест" с использованием "электронного браслета".

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.