Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции

Фото: primeminister.kz

Сотрудниками УСБ ДП Актюбинской области по подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.