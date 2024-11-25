Главу отдела образования оправдал суд по делу об обрушении школы в Костанайской области

Апелляционная коллегия прекратила производство по делу об административном правонарушении в отношении руководителя отдела образования Аулиекольского района Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее его признали виновным в нарушении строительных норм при капитальном ремонте здания Новонежинской общеобразовательной школы имени Батыржана Кенжетаева и оштрафовали на 147 680 тенге.

Судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции. Основанием стало то, что по данной статье К. не подлежит ответственности, поскольку она наступает при нарушении проектных документов, а ПСД не была нарушена.

"У руководителя отдела образования отсутствует компетентность в области строительства, которая позволила бы ему самостоятельно выявить применение подрядчиком небезопасных методов и способов демонтажа. Соответственно, он не является субъектом правонарушения, поскольку административным правонарушением признается противоправное, виновное действие либо бездействие физического лица. Демонтаж плит перекрытия не входил в перечень работ, выполняемых подрядчиком. Следовательно, возникшая ситуация не подпадает под диспозицию части 1 статьи 313 КоАП. Перечисленные обстоятельства не подтверждают виновность К. в том, что им не были приостановлены строительно-ремонтные работы из-за прогиба плиты, то есть, из-за опасности, которая возникла за рамками проводимых подрядчиком строительных работ", - отметили в суде.

Производство по делу в отношении К. прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, часть трёхэтажного здания Новонежинской средней общеобразовательной школы обвалилась 7 сентября.