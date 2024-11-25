Главу комитета Минсельхоза судят за взятку в Костанае

Об уголовном деле председателя комитета госинспекции в АПК Минсельхоза РК Дархана Абдикаримова стало известно в начале ноября этого года. Антикоррупционная служба сообщила, что он получил взятку при закупе пестицидов для борьбы с саранчой, но подробности дела не раскрывала. Сегодня Абдикаримов вместе с предпринимателем Сакеном Оспановым, передававшем взятку, предстали перед судом Костаная, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В коротком сообщении Антикора значилось, что Абдикаримов "обвиняется в получении взятки от субъекта предпринимательства в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи. С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест".

Суд проходит в Костанае, потому что Абдикаримов получил взятку от костанайского директора ТОО "Агро" Дархана Оспанова. Передавались деньги тоже в Костанае.

Согласно материалам дела, в 2024 году Минсельхоз выделил лимит в размере 4,2 млрд тенге на покупку пестицидов для борьбы с саранчой. Однако этих средств хватило лишь на обработку 1 млн 270 тысяч гектаров посевов, что составляло всего лишь половину от планируемых объёмов.

Из резерва правительства дополнительно выделили на борьбу с саранчой 3,9 млрд тенге. В связи с этим Минсельхоз должен был приобрести пестициды через госзакупки.

"Абдикаримов решил провести закуп путём заключения прямого договора из одного источника с ТОО "Агро-Сектор", директором которого являлся его давний знакомый Оспанов. С ним он предварительно обговорил получение взятки в размере 5% от суммы тендера – 78 млн тенге, что равнялось 4,4 млн тенге", – сообщила суду прокурор Марьям Сулейменова.

Взятка предназначалась за беспрепятственное подписание договора. В июне 2024 года Абдикаримов прибыл в Костанай в служебную командировку. Буквально накануне в конце мая Абдикаримова только назначили на должность председателя комитета госинспекции в АПК Минсельхоза.

Абдикаримов и Оспанов встретились в костанайском кафе, и они договорились о передаче председателю комитета первой части взятки – 2 млн тенге. Эти деньги Оспанов взял со счёта своей компании ТОО "Агро-Сектор" ещё до того, как был разыгран тендер. То есть каких-либо гарантий у него не было, но он согласился, так как давно знал Абдикаримова и доверял ему. Деньги он перевёл председателю комитета. Из командировки в Астану, где тогда проживал Абдикаримов, он вернулся уже с деньгами, которые спрятал в ванной комнате.

В августе 2024 года Абдикаримов направил на имя вице-министра сельского хозяйства служебную записку о том, что нужно закупить пестициды из одного источника. В служебной записке значилось три поставщика, в том числе костанайское ТОО его друга Оспанова. Как выяснилось в суде, именно Абдикаримов убедил закупить пестициды у "Агро-Сектор", так как необходимые вещества были у него в наличии.

"Вы не связаны с признанием вины, но можете выразить своё отношение к делу. Вы признаёте вину?", – обратился к подсудимым судья Нурлан Бекишев.

Оба подсудимых – Дархан Абликаримов и Сакен Оспанов – сразу признали вину в суде и сказали, что они раскаиваются в содеянном. В этот же день суд допросил подсудимых.

"Почему я выбрал "Агро-Сектор" для закупки, потому что у компании были в наличии необходимые пестициды, они предоставили нам их в полном объёме даже без предварительной оплаты, – сказал Абдикаримов. – Времени ждать не было, было решение правительства – срочно закупить пестициды".

По его словам, оплату производили позже по гарантийному письму. Абдикаримов также признал, что он попросил Оспанова передать ему 5% от суммы тендера. Деньги получал в два приёма: сначала 2 млн тенге на счёт, второй раз – 2,2 млн тенге наличными от Оспанова в торговом центре Костаная.

"После того, как мы получили пестициды от "Агро-Сектор", я лично поехал на поле, чтобы их проверить. Они оказались высокого качества. Хорошие пестициды также были ещё у двух фирм, но их не было в наличии, им нужно было их завезти из России. У "Агро-Сектора" они лежали готовые на складе в Костанае, а у нас сроки горели", – пояснил суду Абдикаримов.

Второй подсудимый Дархан Оспанов сообщил суду, что согласился на передачу взятки Абдикаримову, так как для него это был хороший тендер, его компания на нём хорошо заработала. Кроме того, он давно знал Абдикаримову и доверял ему.

"Страна подвергалась экономической угрозе из-за нашествия саранчи, у меня были в наличии хорошие пестициды, поэтому я согласился на тендер", – сказал Оспанов.

Судья уточнил, что это понятно, но почему для этого нужно было взять себе 5%. И какой смысл был Оспанову делиться деньгами, если он и так мог выиграть тендер. Подсудимый ответил, что окончательное решение по тендеру зависело от Абдикаримова, а он хотел заключить этот договор, поэтому согласился на передачу взятки.

"У нас в компании оказался необходимый запас пестицидов на обработку 100 000 гектаров полей от нашествия саранчи, поэтому мы хотели выиграть этот тендер", – сказал Оспанов.

Пестициды привезли на химическую базу Костаная, а оттуда транспортировали по тем районам, где было наибольшее нашествие саранчи. Предложение о взятке, согласно показаниям Оспанова, поступило от Абдикаримова.

Оба подсудимых повторили, что раскаиваются, что до этого никогда не брали и не передавали взятки. Согласно обвинению, обоим грозит от трёх до шести лет лишения свободы, но есть и альтернативный вариант – выплата штрафа в размере 20-кратного размера суммы взятки. Он составит 88 млн тенге для каждого. Но в любом случае меру наказания для подсудимых изберёт суд.

Дархан Абдикаримов родился в Костанае, окончил Костанайский сельскохозяйственный институт в 1994 году по специальности "Агрономия" и позже получил степень по экономике в Костанайском инженерно-экономическом университете имени М. Дулатова.

С 2021 по 2024 годы руководил Костанайской областной территориальной инспекции комитета госинспекции в АПК МСХ РК. Весной 2024 года был назначен председателем комитета госинспекции Минсельхоза, а уже в июне попался на взятке.