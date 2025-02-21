24-25 февраля председатель Кабинета министров Кыргызстана - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев совершит свой первый официальный визит с момента назначения на должность в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Касымалиев встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Кроме того, он ознакомится с деятельностью ряда объектов, таких как Национальный космический центр "Казахстан Гарыш Сапары", офис Цифрового правительства Казахстана.