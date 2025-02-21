  • 21 Февраля, 22:02
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Главу Кабмина Кыргызстана ждут с визитом в Астане

Касымалиев встретится с президентом Казахстана.

Сегодня, 21:26
АВТОР
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gov.kg Сегодня, 21:26
Сегодня, 21:26
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Фото: gov.kg

24-25 февраля председатель Кабинета министров Кыргызстана - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев совершит свой первый официальный визит с момента назначения на должность в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Касымалиев встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. 

Кроме того, он ознакомится с деятельностью ряда объектов, таких как Национальный космический центр "Казахстан Гарыш Сапары", офис Цифрового правительства Казахстана.

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