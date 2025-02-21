Главу Кабмина Кыргызстана ждут с визитом в Астане
Касымалиев встретится с президентом Казахстана.
Сегодня, 21:26
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Сегодня, 21:26Сегодня, 21:26
66Фото: gov.kg
24-25 февраля председатель Кабинета министров Кыргызстана - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев совершит свой первый официальный визит с момента назначения на должность в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Касымалиев встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.
Кроме того, он ознакомится с деятельностью ряда объектов, таких как Национальный космический центр "Казахстан Гарыш Сапары", офис Цифрового правительства Казахстана.
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