Главу инспекции ветконтроля отправили в колонию за крупную взятку в Атырауской области
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В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении руководителя Инспекции ветеринарного контроля и надзора по области, главного специалиста и инспектора организации, а также директора ИП и главы крестьянского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что глава инспекции неоднократно получал взятку в 14 миллиона тенге от директора ИП и 500 тысяч тенге от главы КХ за общее покровительство. Он же в группе лиц по предварительному сговору с главным специалистом и ветеринарным инспектором организовал получение взяток в 1,8 миллиона тенге от директора ИП за общее покровительство.
Директор ИП и глава крестьянского хозяйства за незаконные передвижения транспорта через границу РК лично передали 3,3 миллиона тенге и 500 тысяч тенге в качестве взятки.
Подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении.
Руководитель инспекции лишён свободы на 7 лет 6 месяцев. Главному специалисту и ветинспектору назначен штраф равный 60-кратной сумме взятки.
Руководители ИП и КХ должны выплатить штраф в размере 26-кратной сумме взятки.
Все пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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