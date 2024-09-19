Главу инспекции ветконтроля отправили в колонию за крупную взятку в Атырауской области

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении руководителя Инспекции ветеринарного контроля и надзора по области, главного специалиста и инспектора организации, а также директора ИП и главы крестьянского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что глава инспекции неоднократно получал взятку в 14 миллиона тенге от директора ИП и 500 тысяч тенге от главы КХ за общее покровительство. Он же в группе лиц по предварительному сговору с главным специалистом и ветеринарным инспектором организовал получение взяток в 1,8 миллиона тенге от директора ИП за общее покровительство.

Директор ИП и глава крестьянского хозяйства за незаконные передвижения транспорта через границу РК лично передали 3,3 миллиона тенге и 500 тысяч тенге в качестве взятки.

Подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении.

Руководитель инспекции лишён свободы на 7 лет 6 месяцев. Главному специалисту и ветинспектору назначен штраф равный 60-кратной сумме взятки.

Руководители ИП и КХ должны выплатить штраф в размере 26-кратной сумме взятки.

Все пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.

Приговор суда не вступил в законную силу.