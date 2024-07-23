Главу инспекции транспортного контроля осудили в ВКО

Судом в ВКО вынесен приговор в отношении руководителя инспекции транспортного контроля области Б. Нуралиева и его заместителя А. Туракбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путём перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 миллиона тенге.

Приговором суда Нуралиеву и Туракбаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор вступил в законную силу.



