Главу государства торжественно встретили в аэропорту Туркменистана

Сегодня, 11:31

Сегодня, 11:31

В аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Туркменистан.

После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран.