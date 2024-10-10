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Главу государства торжественно встретили в аэропорту Туркменистана

Сегодня, 11:31
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Главу государства торжественно встретили в аэропорту Туркменистана Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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В аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Туркменистан.

После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран.

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