В столице Черногории задержали главу общественного фонда "НеМолчи.kz" Дину Тансари, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале общественницы.

В коротком видеообращении Тансари сообщает, что она находится в полиции в городе Подгорица и на 15 апреля назначен суд по вопросу её экстрадиции в Казахстан.

Чуть позже команда общественницы сообщила, что Дину Тансари водворили в ИВС в Подгорице, где она будет ожидать заседания суда.

В декабре 2023 года Дину Тансари объявили в розыск. В МВД пояснили, что против неё расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни и мошенничества.