Главу фонда "НеМолчи.kz" Дину Тансари задержали в Черногории
Назначен суд по вопросу её экстрадиции в Казахстан.
Вчера, 23:40
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Вчера, 23:40Вчера, 23:40
159Фото: Telegram / Dina Tansari
В столице Черногории задержали главу общественного фонда "НеМолчи.kz" Дину Тансари, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщается в Telegram-канале общественницы.
В коротком видеообращении Тансари сообщает, что она находится в полиции в городе Подгорица и на 15 апреля назначен суд по вопросу её экстрадиции в Казахстан.
Чуть позже команда общественницы сообщила, что Дину Тансари водворили в ИВС в Подгорице, где она будет ожидать заседания суда.
В декабре 2023 года Дину Тансари объявили в розыск. В МВД пояснили, что против неё расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни и мошенничества.
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