Главу ФК “Жетысу” задержали за хищение 85 млн тенге бюджетных средств

Директор Футбольного клуба Жетысу подозревается в хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

“Антикоррупционной службой области Жетысу изобличен директор КГКП "Футбольный клуб Жетысу", который в 2022 – 2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц”, - сообщили в агентстве.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Проверяются другие эпизоды преступной деятельности.