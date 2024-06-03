Главу ФК “Жетысу” задержали за хищение 85 млн тенге бюджетных средств
Сегодня, 18:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
83Фото: baigenews.kz
Директор Футбольного клуба Жетысу подозревается в хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
“Антикоррупционной службой области Жетысу изобличен директор КГКП "Футбольный клуб Жетысу", который в 2022 – 2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц”, - сообщили в агентстве.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Проверяются другие эпизоды преступной деятельности.
Самое читаемое
- По делу о теракте в "Крокусе" арестовали 18 человек
- Красавица-боксёрша из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после нокаута
- Казахстан вернул в Узбекистан и Туркменистан 60 тонн заражённых томатов
- Боранбаев снова возглавил Национальный паралимпийский комитет
- Тело уехавшей на попутке девушки найдено близ Семея