Главу финпирамиды "Qnet" осудили за кражу 86 млн тенге

К шести годам приговорили руководительницу финпирамиды "Qnet" в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд №2 города Костанай.

"В период с августа 2017 года по сентябрь 2022 года на территории Костанайской области, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании "QNet", занимающейся интернет-торговлей различной продукции по всему миру и руководила структурным подразделением финансовой пирамиды, координируя действия, направленные на её рекламирование, привлекая граждан обманным путем к участию в финансовой пирамиде, оказывая им помощь при получении кредитов в банках второго уровня.

Таким образом, ею в компанию "QNet" привлечены сбережения 94 граждан на общую сумму более 86 000 000 тенге, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.