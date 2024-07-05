Главу финпирамиды "Finiko" экстрадировали из Армении в Казахстан
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Очередная подозреваемая в руководстве финансовой пирамидой экстрадирована из Армении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
"Подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды "Finiko" в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.
Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор г.Актау.
"За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет", - уточнили в Генпрокуратуре.
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