Главу филиала "Казводхоза" по Жамбылской уволили по итогам аудита

Директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области освобождён от должности по итогам внутреннего аудита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Также от должности освобождён руководитель Асинского производственного участка региона. Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков.

В ведомстве напомнили, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова департамент внутреннего аудита провёл проверку филиала "Казводхоза" по Жамбылской области. Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита переданы в Генеральную прокуратуру РК.

Эта работа проводится для борьбы с так называемым "чёрным" рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Так, в Жамбылской области выявили около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были выявлены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах.