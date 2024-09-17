Главу филиала "Казводхоза" по Жамбылской уволили по итогам аудита
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Директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области освобождён от должности по итогам внутреннего аудита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Также от должности освобождён руководитель Асинского производственного участка региона. Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков.
В ведомстве напомнили, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова департамент внутреннего аудита провёл проверку филиала "Казводхоза" по Жамбылской области. Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита переданы в Генеральную прокуратуру РК.
Эта работа проводится для борьбы с так называемым "чёрным" рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Так, в Жамбылской области выявили около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были выявлены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах.
"Борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена. Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов",– сообщил Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства.
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