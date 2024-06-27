Главу Eco Almaty наказали за падения деревьев на авто
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Прокуроры привлекли директора ТОО "Eco Almaty" к ответственности за нарушения при содержании и защите зелёных насаждений в мегаполисе, передаёт BaigeNews.kz.
Проведённый сотрудниками надзорного органа анализ показал, что в Алматы часто происходят падения деревьев на автомобили, особенно в дождливую и ветреную погоду, причиняя гражданам ущерб. Это вынуждает людей обращаться в суды.
"С 2023 года судами рассмотрено 32 иска граждан о возмещении 51,3 миллиона тенге. При этом 31,2 миллиона тенге взыскано из бюджета. Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зелёных насаждений принимались не надлежащим образом. Не в полном объёме проводилась комплексная инвентаризация и лесопатологическое обследование, а также работа по внесению сведений в соответствующую базу", - сообщили в прокуратуре Алматы.
По данному факту прокуратурой Медеуского района внесено представление об устранении нарушений законности.
По результатам рассмотрения акта надзора директор ТОО "Eco Almaty" привлечён к дисциплинарной ответственности, принимаются дополнительные меры по выявлению аварийных деревьев.
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