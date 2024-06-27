Главу Eco Almaty наказали за падения деревьев на авто

"С 2023 года судами рассмотрено 32 иска граждан о возмещении 51,3 миллиона тенге. При этом 31,2 миллиона тенге взыскано из бюджета. Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зелёных насаждений принимались не надлежащим образом. Не в полном объёме проводилась комплексная инвентаризация и лесопатологическое обследование, а также работа по внесению сведений в соответствующую базу", - сообщили в прокуратуре Алматы.