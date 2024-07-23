Главу дирекции развития спорта осудили в Астане

Руководитель Дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге, передаёт BaigeNews.

Хищение совершено путем присвоения бюджетных средств, выделенных на учебно-тренировочные сборы спортсменов, заключения договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить данные помещения.

Наряду с руководителем осужден сотрудник Дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств.

Гособвинитель, предоставив все доказательства суду, опроверг версию подсудимых о их невиновности.

Приговором суда руководитель осужден к 5 годам, а его пособник к 4 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому.

Приговор вступил в законную силу.