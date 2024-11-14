Главу Департамента креативных индустрий раскритиковал Аймагамбетов

Депутат Асхат Аймагамбетов сделал замечание директору Департамента креативных индустрии Гулисхан Нахбаевой во время обсуждения в Мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский режиссер Самат Джалилов предложил создать отдельное ведомство для "Қазақ анимация". Аймагамбетов решил уточнить позицию Департамента креативных индустрии по этому вопросу у Нахбаевой, но не получил точного ответа.

"Ничего не ясно. Должна быть четкая позиция. Нужно конкретизировать свою позицию по заданному вопросу. Вы ведь занимаетесь этим! Значит, нужно брать ответственность", - прокомментировал Асхат Аймагамбетов.

Напоним, во время обсуждений также было предложено снизить налог на отечественную киноиндустрию.