Главу Актауского городского суда задержали при получении взятки

Председатель Актауского городского суда Бауыржан Шайдуллин задержан с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

“Изобличен и задержан с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 18 млн тенге председатель Актауского городского суда Бауыржан Шайдуллин”, - говорится в сообщении.