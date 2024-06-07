Главу Актауского городского суда задержали при получении взятки
Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
146Фото: baigenews.kz
Председатель Актауского городского суда Бауыржан Шайдуллин задержан с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.
“Изобличен и задержан с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 18 млн тенге председатель Актауского городского суда Бауыржан Шайдуллин”, - говорится в сообщении.
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