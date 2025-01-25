Пит Хегсет — ветеран боевых действий и бывший ведущий телеканала Fox News — был назначен министром обороны США, передают мировые агентства утром в субботу, 25 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Кандидатура Хегсета считалась спорной из-за выдвинутых против него обвинений в изнасиловании, случившемся, как утверждает предполагаемая пострадавшая, в сентябре 2017 года. Хегсет свою вину отрицает.

Как пишет агентство dpa, при голосовании по кандидатуре Хегсета в Сенате США голоса "за" и "против" разделились поровну. В этой ситуации решающим стал голос вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

"Пит — жесткий, умный и настоящий сторонник принципа "Америка прежде всего", - сказал ранее президент США Дональд Трамп о своем кандидате на пост министра обороны. С Хегсетом "враги Америки предупреждены", заявил 47-й президент США. Армия США "снова станет великой, и Америка никогда не отступит", — добавил Трамп.

Пит Хегсет проходил военную службу на базе США в Гуантанамо и является ветераном кампаний в Афганистане и Ираке.