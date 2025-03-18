Алмасадам Саткалиев назначен главой нового Агентства по атомной энергии
Касым-Жомарт Токаев назначил Алмасадама Саткалиева главой нового Агентства по атомной энергии.
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Указом Главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz.
Саткалиев Алмасадам Майданович родился 31 октября 1970 года в Алматы. В 1992 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (специальность "Механик, математик - прикладник"). В 2015 году окончил Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business (2015); в 2016 году - Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.
Научные звания, степени, деятельность:
Кандидат экономических наук; Доктор экономических наук; Академик Казахстанской национальной академии естественных наук (КазНАЕН); Иностранный член Российской академии естественных наук (РАЕН).
Трудовой стаж:
08.1992-09.1997 - директор ТОО "ТаССат";
09.1997-08.1998 - менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл";
08.1998-01.2001 - управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН "КазТрансОйл";
01.2001-11.2003 - финансовый директор, вице-президент по экономике АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC);
11.2003-05.2006 - первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC);
05.2006-24.01.2007 - директор-руководитель группы по АО "KEGOC", директор по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук";
24.01.2007-02.09.2007 - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
03.2007-09.2007 - член совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук";
10.2008-12.2009 - первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC";
12.2009-05.2011 - президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
06.2011-01.2012 - управляющий директор акционерного общества ФНБ "Самрук-Казына";
С 07.2007 - член совета директоров АО "Самрук-Энерго", 06.2011 - председатель совета директоров АО "Самрук-Энерго";
24.01.2012-07.2018 - председатель правления акционерного общества "Самрук-Энерго";
07.2018-11.2018 - заместитель председателя ОЮЛ "KAZENERGY";
05.2006 - член совета директоров АО "KEGOC", 02.09.2007-05.2008 - президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC);
06.2011-01.2012 - председатель совета директоров АО "KEGOC";
11.2018-04.2021 - представитель интересов АО "Самрук-Қазына", председатель совета директоров АО "KEGOC";
С 24.09.2018 - управляющий директор по управлению активами и приватизации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
С 29.03.2021-04.2023 - исполняющий обязанности председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
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