Главный тренер сборной РК по футболу высказался об отставке

Наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, продолжит ли он работу в национальной команде после поражения команды в игре со сборной Греции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Я и в раздевалке уже сказал — этот цикл закрылся. Ребята большой путь прошли. Я и раньше говорил, что до чемпионата Европы я никуда не уйду. Я считаю, что полностью сдержал свое обещание. После этого надо садиться, думать, готов ли я, готова ли федерация к следующему циклу. Сейчас я ни в коем случае не приму решение, пока не поговорю с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым, потому что этот человек для меня слишком многое сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. Сколько угроз было в мой адрес, но он всегда щитом стоял за моей спиной", — сказал Магомед Адиев.

После матча с Казахстаном в Афинах футболисты Греции вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.