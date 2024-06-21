Главный тренер покинул казахстанский клуб из-за "отвратительной игры"

Директор павлодарского "Иртыша" Ермек Ермекбай в интервью Meta-ratings.kz высказался об отставке главного тренера Сергея Якушина, а также назвал причины ухода казахстанского специалиста, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Сергей Якушин подал в отставку сразу после игры с "Елимай М". Он адекватно оценил игру, которая была откровенно отвратительной и решил вовремя расстаться с командой. Это не было спонтанным решением: мы поговорили, пожали руки, а утром он уже подтвердил свое решение.

Никакой инициативы со стороны руководства по поводу увольнения не было. Мы выражаем благодарность за проделанную работу и ответственность, которую он взял. Мы вместе возрождали "Иртыш": он — наш павлодарский специалист. Тут нет понятия "ваши-наши".

В социальных сетях распространяются разные мнения. Могу сказать, что все это — фантазии. Скоро мы объявим имя нового главного тренера", — сказал Ермекбай.