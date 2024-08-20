Главный тренер "Ордабасы" подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнёв подал в отставку. Об этом сообщил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня принял главного тренера футбольного клуба "Ордабасы" Александра Седнёва. Александр Сергеевич проинформировал о решении подать в отставку по собственному желанию. Александр Седнёв возглавил "Ордабасы" в начале 2021 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Казахстана-2022, а в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом Премьер-Лиги. Поблагодарил его за проделанную работу, она была очень важна и ценна. Футбол — это всегда эмоции. Как специалист он внёс весомый вклад в развитие "Ордабасы" и отечественного футбола. Пожелал ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности", - написал аким в Instagram.