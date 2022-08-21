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Instagram_fc_atyrau Вчера, 07:11
413
Фото: Instagram_fc_atyrau

Главный тренер ФК "Атырау" покинул пост после серии неудачных матчей

Константин Горовенко покинул пост главного тренера ФК "Атырау", передаёт BaigeNews.kz

Информацию об этом подтвердил директор клуба Эрнис Есмагамбетов, комментарий которого размещён в Instagram-паблике ФК.

"В начале года мы пригласили Константина Александровича на должность главного (тренера) и мы благодарны ему за проделанную работу, было много приятных и памятных моментов за эти полгода. Однако, если отбросить эмоции и проанализировать последние три месяца, то мы не выигрывали дома с 1 мая, в 11-ти последних матчах сумели победить лишь дважды, не смогли выйти из группы в кубке и пять последних матчей не выигрывали в чемпионате. При этом мы не меняли состав, напротив, мы сохранили всех ключевых игроков, плюс добавили ещё глубины составу за счёт новоприбывших. В какой-то момент стало очевидным, что назрели перемены, и надеемся, что смена тренера, в первую очередь позитивно скажется на эмоциональном фоне команды", — пояснил Есмагамбетов.

По его словам, ведутся переговоры с потенциальным кандидатом на должность главного тренера ФК.

"Могу лишь сказать, что это иностранный специалист, который до этого не работал в Казахстане", — сказал директор клуба.

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#футбол #Атырау #спорт
Вчера, 07:11
413
Журналист

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