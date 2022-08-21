Главный тренер ФК "Атырау" покинул пост после серии неудачных матчей

Фото: Instagram_fc_atyrau

Константин Горовенко покинул пост главного тренера ФК "Атырау", передаёт BaigeNews.kz.

Информацию об этом подтвердил директор клуба Эрнис Есмагамбетов, комментарий которого размещён в Instagram-паблике ФК.

"В начале года мы пригласили Константина Александровича на должность главного (тренера) и мы благодарны ему за проделанную работу, было много приятных и памятных моментов за эти полгода. Однако, если отбросить эмоции и проанализировать последние три месяца, то мы не выигрывали дома с 1 мая, в 11-ти последних матчах сумели победить лишь дважды, не смогли выйти из группы в кубке и пять последних матчей не выигрывали в чемпионате. При этом мы не меняли состав, напротив, мы сохранили всех ключевых игроков, плюс добавили ещё глубины составу за счёт новоприбывших. В какой-то момент стало очевидным, что назрели перемены, и надеемся, что смена тренера, в первую очередь позитивно скажется на эмоциональном фоне команды", — пояснил Есмагамбетов.

По его словам, ведутся переговоры с потенциальным кандидатом на должность главного тренера ФК.

"Могу лишь сказать, что это иностранный специалист, который до этого не работал в Казахстане", — сказал директор клуба.