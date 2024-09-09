Главный тренер "Барыса" сделал заявление после позора в КХЛ

Астанинский "Барыс" на домашней арене проиграл "Амуру" из Хабаровска со счётом 1:5. Главный тренер столичного клуба Дэвид Немировски на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги встречи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым делом наставник обратился к болельщикам.

"Хотел бы извиниться перед болельщиками, которые смотрели игру. Так дома нельзя играть, на выезде тоже, но особенно дома. Почти все голы мы сами себе привезли, и это очень нехороший момент. Завтра будем разбирать. Думаю, ребята это понимают. У нас есть три дня всё исправить. Я верю, что мы можем это исправить", - сказал Немировски.

По словам тренера, после пропущенной шайбы команда пыталась "слишком много искать игру в атаке".

При этом он похвалил казахстанских воспитанников.

"Последние две игры молодые казахстанцы — наши лучшие игроки. Конечно, у нас много иностранцев, это первые игры в КХЛ для них. Может ещё не привыкли. Товарищеские игры вообще другие, чем в чемпионате. Пытался до них это довести. Может они думали, что будет как в предсезонке, но у нас времени нет, надо включаться", - отметил тренер.

Для "Барыса" поражение от "Амура" было третьей неудачей подряд.