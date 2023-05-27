Главный судья Шымкента ходит на работу пешком

Фото: shymkent.sud.kz

С 2019 года казахстанских судей лишили служебных автомобилей и они пересели на такси, которое они могут использовать в рабочее время. Корреспонденты otyrar.kz решили поинтересоваться, на чём сегодня передвигается главный судья Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

Лишившись служебных автомобилей, судьи Шымкента пересели на такси. В день они могут воспользоваться услугой частных извозчиков шесть раз. Судья Даурен Сайханов рассказывает, на такси приезжает на работу, выезжает на процессы. Зачастую лимит поездок остаётся не исчерпан. За такси платит государство, экономия на личных авто с водителями существенная, уверяют вершители закона.

"Мы заказываем такси, а уже с карточки администратора суда списывается сумма. Заключается тендер с таксопарком, они нас и обслуживают. Лично у меня на счету нет никаких денежных средств", — говорит Даурен Сайханов, председатель СМУС по делам несовершеннолетних города Шымкент.

По самым скромным подсчётам, уверяют в ведомстве, удачный эксперимент позволил тратить в два раза меньше денег налогоплательщиков. Город большой, судебных разбирательств много. Желающие могут передвигаться на своём автомобиле и за свой счёт.

"У нас раньше были авто. Деньги уходили на ремонт, топливо и другое. После принято решение пересесть на такси. Если раньше из казны уходило 57 миллионов тенге, то сейчас сумма уменьшилась в два раза — 21 миллион тенге", — говорит Кабыл Дуйсенби, пресс-секретарь суда Шымкента.

В суде Шымкента не скрывают, одна служебная машина осталась для общего пользования. Правда сейчас она в гараже, на ремонте. Поэтому главный судья Шымкента на работу ходит пешком.

"У председателя суда Шымкента есть служебное авто Land Cruiser, сейчас оно на ремонте. Это авто не только для судьи, его используют в служебных целях. А сейчас судья ходит пешком, он живёт недалеко", — говорит Кабыл Дуйсенби.

Попытки лишить служебных автомобилей шымкентских чиновников на общественный транспорт тоже предпринимались. Правда делалось это не для экономии средств. Важнее, чтобы они ходили по городу и выясняли проблемные точки города. Эксперимент был временным.