Главный футбольный фестиваль – теперь в Астане

10 сентября в столице пройдет большое спортивно-развлекательное событие "Футбол жолы". Помимо насыщенной программы, призов и концерта M’Dee гостей ждет трансляция матча Казахстан – Северная Ирландия на большом экране.

В год 110-летия казахстанского футбола большое турне по стране совершает фестиваль "Футбол жолы". Организаторы беспрецедентного спортивного события – Казахстанская федерация футбола и популярный отечественный букмекер Olimpbet.

Фестиваль уже побывал в шести городах страны и в это воскресенье пройдет в Астане на Летней сцене EXPO. Начало в 14:00.

На этот раз насыщенная программа "Футбол жолы" будет еще больше расширена. Все, кто не смог попасть на матч Казахстан – Северная Ирландия, смогут увидеть его в прямом эфире на специально организованной фан-зоне с огромным экраном.

В остальном наполнение фестиваля остается неизменным. Гостей ждет встреча с тремя главными футбольными трофеями Казахстана: чемпионским тондо, Кубком и Суперкубком. Игроки ФК "Астана" встретятся с фанатами и раздадут им автографы.

Также на площадке пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу. Их проведет двукратный чемпион страны в этой дисциплине – Камбар Мустафин.

Горожане смогут сразиться за медали на любительском турнире по футболу в формате 3 на 3. К участию допускаются все желающие старше 16 лет, подавшие заявку на сайте фестиваля: footballfest.kz.

Теперь к музыке. Свои главные хиты исполнит ярчайший представитель новой школы казахстанского R&B, M’Dee.

На "Футбол жолы" будет работать зона аттракционов. Силомер, измеряющий силу удара ногой, аттракцион "Точный гол", в котором можно испытать точность пробития штрафных, сабсоккер, футбольный дартс, кикер, киберзона и множество других тематических развлечений. За участие в них игроки получат токены, которые смогут обменять на сувениры прямо на площадке фестиваля.

Любимые горожанами заведения представят специальное меню на фудкорте. Неподалеку будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух.

Вход на фестиваль "Футбол жолы" в Астане – свободный. Встречаемся на Летней сцене EXPO. Подробности – на footballfest.kz.