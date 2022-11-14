Главным тренером ФК "Каспий" стал Кахабер Цхададзе

Фото: ФК "Каспий"

Новым главным тренером футбольного клуба "Каспий" стал известный грузинский специалист Кахабер Цхададзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

При подписании контракта присутствовал член исполкома КФФ Ербол Едилов.

До Цхададзе главным тренером ФК "Каспий" был Николай Костов. Причина его ухода не сообщается.

Как пишет kazfootball.kz, Цхададзе до последнего времени был главным тренером тбилисского "Динамо". Последним местом работы Цхададзе в Казахстане был "Ордабасы", который грузинский специалист покинул в декабре 2020 года, проработав в клубе три сезона.

В 2016-2017 годах Цхададзе тренировал алматинский "Кайрат", с которым становился серебряным призёром чемпионата и выигрывал Суперкубок Казахстана.