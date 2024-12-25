Главные события во внутриполитической сфере Казахстана за 2024 год назвали в КИСИ
Институт представил обзор.
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Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) представил аналитический обзор с итогами 2024 года, передает BaigeNews.kz. Эксперты назвали топ-3 событий во внутриполитической жизни страны.
Это: внедрение единого легитимного института онлайн-петиций, криминализация бытового насилия, референдум о строительстве АЭС.
"Внедрение единого легитимного института онлайн-петиций разнообразило политическую жизнь казахстанцев. В своем послании народу Казахстана глава государства заявил о необходимости создания института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Онлайн-петиции размещаются в соответствии с разработанными правилами с учетом требований законодательства. Обеспечена конфиденциальность и защита персональных данных", - сказал руководитель отдела стратегического анализа КИСИ при президенте РК Елнар Берикбаев на брифинге.
Он напомнил, что в этом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Закон криминализует побои, а также устанавливает пожизненное лишение свободы за убийство и сексуальное насилие в отношении детей. Документ предполагает создание в стране центров поддержки семьи для помощи пострадавшим от насилия.
Елнар Берикбаев также подчеркнул, что прошедший референдум о строительстве первой в стране АЭС определил выбор направления развития энергетического комплекса.
"Референдум – это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства". Всенародное голосование определило выбор направления развития энергетического комплекса, будущее атомной энергетики в Казахстане и её влияние на энергетическую независимость страны", - сказал Елнар Берикбаев.
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