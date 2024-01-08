Главные проблемы водного хозяйства Казахстана назвал эксперт

Вопросы водных ресурсов в последнее время активно обсуждаются в стране. Для этого в прошлом году было создано отдельное ведомство. Новому министерству поручено решать проблемы возможной засухи, дефицита воды, а также разработать новый водный кодекс. О том, что нужно внести в новый кодекс и действительно ли грозит Казахстану дефицит водных ресурсов в интервью BaigeNews.kz рассказал кандидат географических наук, эксперт Ассоциации гидрогеологов Казахстана Эскандер Турсунов.

Угрозы засухи и принимаемые меры

К 2050 году засухи и наводнения в Центральной Азии могут привести к снижению урожайности на 30 процентов. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Для того, чтобы избежать такого сценария в стране планируют построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3,5 тыс. км каналов. Это позволит к 2027 году дополнительно обеспечить Казахстан примерно 2 км³ воды, сказал президент.

Эскандер Турсунов считает, что этих мер недостаточно. По его мнению, помимо работы с инфраструктурой нужен комплексный план по восстановлению и развитию сельского хозяйства, энергетики и рыбоводства.

"В советское время в Казахстане было задействовано 2,23 млн гектаров орошаемых земель. 85 процентов этих земель приходилось на южные области. По состоянию на 2023 год используется 1,5 га орошаемых земель. 0,61 га бывших орошаемых земель используются как богарные из-за отсутствия водоснабжения. Необходима программа по восстановлению министерства водного хозяйства Казахстана в полном объеме как до 1991 года, со всеми трестами, главками и СМУ (строительно-монтажными управлениями), которые согласно пятилетнему плану, осуществляли мелиорацию земель и поддерживали оросительную сеть построенную в 70-80 е годы в рабочем состоянии. В этом году восстановили только центральный офис Минводхоза, что явно недостаточно. Необходим перспективный план восстановления и развития сельского хозяйства, энергетики и рыбоводства", - отметил эксперт.

Президент тогда же на форуме сообщил, что совместно с Россией реализуется единая дорожная карта по проведению исследований бассейнов крупных рек – Иртыша и Урала. Ожидается, что она сможет решить вопрос обеспеченности водой население.

Эскандер Турсунов считает, что нужно внимательно изучить международный опыт, в том числе работы Европейской экономической комиссии по трансграничным рекам. По его мнению, наиболее продуктивным считается работа Дунайской водной комиссии, которая учитывает потребность в водных ресурсах всех стран, расположенных в бассейне этой реки.

"Необходимо восстановить судоходство на реке Иртыш. Причем не только между Казахстаном и Россией, но и с КНР по реке Черный Иртыш. Тогда получится водный путь с северных областей КНР в Северный Ледовитый океан, то есть на Северный морской путь. В 50-60-годы по реке Иртыш осуществлялась перевозка трех миллионов тонн грузов и 2,5 миллионов пассажиров. Сейчас между Казахстаном и Россией перевозится 260 тысяч тонн груза, пассажирское сообщение отсутствует. В нижнем течении реки Обь существует угроза подтопления в период весенних паводков. Данную угрозу можно снизить за счет синхронных действий водохранилищ Казахстана и России", - говорит эксперт.

Новый водный кодекс

В новом водном кодексе нужно указать передачу некоторых полномочий недавно созданному Министерству водных ресурсов, говорит Эскандер Турсынов.

"Часть полномочий по согласованию относительно водохозяйственной деятельности на водных объектах, водоохранных зон и полос необходимо передать в ведение вновь образованному министерству водного хозяйства. Получение согласования от бассейновой инспекции для строительства гидротехнических сооружений ставит ее выше, чем Минводхоз".

Он также считает, что в кодексе нужно изменить использование водных объектов для добычи полезных ископаемых. В существующем кодексе есть только запрет, но в некоторых случаях использование водного объекта для добычи полезных ископаемых экономически выгодно и способно улучшить экологию.

"В некоторых случаях использование водного объекта для добычи полезных ископаемых (песка, гравия, гальки) не только экономически выгодно, но и способно улучшить экологию водного объекта, снизить селе опасность, ввести в сельскохозяйственный оборот земли, расположенные на конусе выноса из гор и прочее. Необходимо ввести правило пользования водных объектов для добычи полезных ископаемых. В существующем водном кодексе есть только запрет. В соседней России русла рек спокойно используются для добычи сыпучих материалов".

В нынешнем кодексе указано, что в использовании водных объектов запрещается проведение дноуглубительных работ, расчистка русла реки, работ по спрямлению русла. По мнению эксперта, нужно ввести данные этого, так как без этих работ судоходство на многих водных объектах невозможно.

Также Эскандер Турсынов указывает на противоречие в действующем кодексе.

"Согласно главе 26 статьи 125 практически запрещены абсолютно все виды работ на основании запрета на нарушение почвенного и растительного покрова в пункте 5. Данная статья входит в противоречие с требованиями строительными нормами и правилами. Существуют проекты, которые после своей реализации, улучшают экологическую ситуацию на водном объекте. Необходимо внести данное понятие в водный кодекс. К примеру, строительство водозащитных дамб, отсыпка искусственных пляжей, рекультивация исторических источников загрязнений, расположенных в водоохранных зонах, дноуглубительные работы и другое", - сказал эксперт.

Инфраструктура, кадры и результаты повышения тарифов

В Казахстане многие объекты водной инфраструктуры либо пришли в негодность, либо оказались в руках частных лиц с некомпетентным управлением, говорит Эскандер Турсунов. Доказательство этому - трагедия прорыва плотины Кызылагаш.

"Необходимо вернуть все построенные в советское время объекты водного хозяйства в государственные структуры. В частности, во вновь образованное Министерство водного хозяйства", - считает эксперт.

По его мнению, повышение тарифов на воду негативно скажется на производителях сельхозпродукции, повысит ее отпускные цены.

"Современные экономичные технологии производства в сельском хозяйстве, необходимо развивать и стимулировать. Так же и как сокращение потерь воды в оросительных каналах".

Что касается подготовки кадров – то и здесь, как с инфраструктурой есть проблемы, считает эксперт. Чтобы улучшить подготовку специалистов, по его словам, них нужно отправлять в Россию.