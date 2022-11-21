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Министерство культуры и спорта РК Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00
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Фото: Министерство культуры и спорта РК

Главные победы казахстанских спортсменов за минувшую неделю

Алан Курмангалиев и Мария Лукьянова завоевали золотые медали международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine в Ливане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК. Также Алан Курмангалиев в возрастной категории 19 лет завоевал бронзовую награду.

Мужская и женская казахстанские команды по водному поло завоевали бронзовые медали Чемпионата Азии в Тайланде.

В рамках международного турнира по женской борьбе в США "золотом" отметились Мадина и Жамиля Бакбергеновы, Марина Седнева стала второй, а Алтын Шагаева завоевала бронзовую награду.

Женская сборная Казахстана в составе Тамбовцевой Александры, Кайдаровой Виктории, Тимашевской Ксении и Зиняковой Натальи завоевала серебряные медали Кубка Мира по фехтованию среди юниоров по женской шпаге в Узбекистане.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:00
337
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