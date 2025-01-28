Главные месседжи Президента на расширенном заседании правительства – Обзор BaigeNews
Глава государства озвучил восемь приоритетных задач для кабмина.
Сегодня, 20:00
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Сегодня, 20:00Сегодня, 20:00
98Фото: BaigeNews.kz
Почему в Казахстане решили повысить ставку НДС? О предстоящей реформе стало известно сегодня на расширенном заседании правительства с участием Главы государства. Оно было богатым на инфоповоды. Заслушав доклады, Президент озвучил восемь задач для кабинета министров и других уполномоченных органов на ближайшее время. В какие сферы нужно привлекать зарубежные инвестиции? Куда до конца года интегрируют искуственный интеллект? Все ли так плохо с сельским хозяйством? Подробнее о том, как прошло заседание, смотрите в обзоре BaigeNews.kz.