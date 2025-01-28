Почему в Казахстане решили повысить ставку НДС? О предстоящей реформе стало известно сегодня на расширенном заседании правительства с участием Главы государства. Оно было богатым на инфоповоды. Заслушав доклады, Президент озвучил восемь задач для кабинета министров и других уполномоченных органов на ближайшее время. В какие сферы нужно привлекать зарубежные инвестиции? Куда до конца года интегрируют искуственный интеллект? Все ли так плохо с сельским хозяйством? Подробнее о том, как прошло заседание, смотрите в обзоре BaigeNews.kz.